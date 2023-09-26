Правоохранители разоблачили супругов, которые продавали военным машины, полученные под видом гуманитарной помощи

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Киев • УНН

 • 190963 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Работники ГБР во взаимодействии с Нацполицией разоблачили семейную пару при попытке продать военным автомобили, которые они получили за рубежом бесплатно. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Детали

Супруги использовали принадлежащий им благотворительный фонд и под видом гуманитарной помощи ввозили транспортные средства в Украину без уплаты таможенных платежей. Но вместо того, чтобы передавать бесплатно полученные за рубежом машины, фигуранты продавали их военнослужащим.

После продажи автомобилей так называемые благотворители подделывали фиктивные акты приема-передачи о якобы бесплатной передаче автомобилей ВСУ.

25 сентября семейная пара попыталась продать военнослужащим за 13 тысяч долларов США три автомобиля, которые они получили бесплатно в Литве. Во время этой попытки они были разоблачены работниками ГБР во взаимодействии с полицией. Мужчина сейчас задержан, сообщает Государственное Бюро Расследований.

Теперь решается вопрос о сообщении махинаторам о подозрении. Супругам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества по статье незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

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