Правоохранители разоблачили супругов, которые продавали военным машины, полученные под видом гуманитарной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Работники ГБР во взаимодействии с Нацполицией разоблачили семейную пару при попытке продать военным автомобили, которые они получили за рубежом бесплатно. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, пишет УНН.
Детали
Супруги использовали принадлежащий им благотворительный фонд и под видом гуманитарной помощи ввозили транспортные средства в Украину без уплаты таможенных платежей. Но вместо того, чтобы передавать бесплатно полученные за рубежом машины, фигуранты продавали их военнослужащим.
После продажи автомобилей так называемые благотворители подделывали фиктивные акты приема-передачи о якобы бесплатной передаче автомобилей ВСУ.
25 сентября семейная пара попыталась продать военнослужащим за 13 тысяч долларов США три автомобиля, которые они получили бесплатно в Литве. Во время этой попытки они были разоблачены работниками ГБР во взаимодействии с полицией. Мужчина сейчас задержан, сообщает Государственное Бюро Расследований.
Теперь решается вопрос о сообщении махинаторам о подозрении. Супругам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества по статье незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).
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