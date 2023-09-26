Гуманітарна допомога брендовими парфумами - контрабандисту повідомили про підозру

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Житель Буковини намагався ввезти брендовий одяг, взуття, аксесуари та парфумерію на понад 1,6 млн грн під виглядом гуманітарної допомоги, йому вже повідомлено про підозру, пише Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури жителю Чернівецького району повідомлено про підозру у наданні завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою одержання податкових пільг (ч. 1 ст. 222 КК України).

За даними слідства, перетинаючи румунсько-український кордон через митний пост «Дяківці» Чернівецької митниці, водій мікроавтобуса, з метою отримання податкових пільг, надав митникам неправдиву декларацію. Він зазначив, що везе до одного з благодійних фондів у Чернівецькій області гуманітарну допомогу від громади міста Ясси, а саме: продукти харчування, памперси, засоби гігієни, одяг та взуття.

Однак, як з’ясувалось, благодійний фонд не виступав отримувачем заявленого «перевізником» майна. Перевозив чоловік не гумдопомогу, а фірмові речі за які податки платити не хотів. У нього в мікроавтобусі виявили брендовий одяг, взуття, аксесуари та парфумерія на понад 1,6 млн грн.

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