Гуманитарная помощь брендовыми духами - контрабандисту сообщили о подозрении

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Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Житель Буковины пытался ввезти брендовую одежду, обувь, аксессуары и парфюмерию на более 1,6 млн грн под видом гуманитарной помощи, ему уже сообщено о подозрении, пишет Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

При процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры жителю Черновицкого района сообщено о подозрении в предоставлении заведомо ложной информации органам государственной власти с целью получения налоговых льгот (ч. 1 ст. 222 УК Украины).

По данным следствия, пересекая румынско-украинскую границу через таможенный пост «Дьяковцы» Черновицкой таможни, водитель микроавтобуса, с целью получения налоговых льгот, предоставил таможенникам ложную декларацию. Он отметил, что везет в один из благотворительных фондов в Черновицкой области гуманитарную помощь от общины города Яссы, а именно: продукты питания, памперсы, средства гигиены, одежду и обувь.

Однако, как выяснилось, благотворительный фонд не выступал получателем заявленного «перевозчиком» имущества. Перевозил мужчина не гумпомощь, а фирменные вещи за которые налоги платить не хотел. У него в микроавтобусе обнаружили брендовую одежду, обувь, аксессуары и парфюмерию на более 1,6 млн грн.

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