Полиция открыла производство по факту убийства мужчины на Подоле

Около полуночи в полицию поступило сообщение, что в Подольском районе столицы обнаружено тело неизвестного мужчины. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы территориального и главного управлений, а также экипажи патрульных.

По указанному адресу на улице Константиновской правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Полицейские пообщались со свидетелями и очевидцами происшествия.

Сейчас правоохранители собирают всю информацию и устанавливают обстоятельства этого преступления. Тело мужчины направили для проведения судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлена ​​причина смерти.

Личность потерпевшего установлена ​​- это 48-летний уроженец Херсонской области.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

Как сообщал УНН, в ночь на 7 января в центре Киева произошло кровавое убийство.