Поліція відкрила провадження за фактом вбивства чоловіка на Подолі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Поліція відкрила прровадження за фактом вбивства чоловіка на вулиці Костянтинівській Подільського району Києва. Про це повідомляє прес-служба столичного управління поліції, передає УНН.
Близько півночі у поліцію надійшло повідомлення, що у Подільському районі столиці виявлено тіло невідомого чоловіка. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи територіального та головного управлінь, а також екіпажі патрульних.
За вказаною адресою на вулиці Костянтинівській правоохоронці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Поліцейські поспілкувалися зі свідками та очевидцями пригоди.
Наразі правоохоронці збирають всю інформацію та встановлюють обставини цього злочину. Тіло чоловіка направили для проведення судово-медичної експертизи, за результатами якої буде встановлена причина смерті.
Особу потерпілого встановлено – це 48-річний уродженець Херсонської області.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.
Як повідомляв УНН, у ніч на 7 січня в центрі Києва сталося криваве вбивство.