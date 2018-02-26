Полиция открыла производство по травмированию ребенка в аквапарке Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту травмирования 11-летнего мальчика в одном из столичных аквапарков. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"Во время отдыха на 11-летнего мальчика упала часть конструкции. В результате он получил травму головы. Правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в минувшую субботу вечером в дежурную часть Оболонского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что во время отдыха в аквапарке на его сына упала часть конструкции, и они сейчас находятся в больнице.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, которая осмотрела помещение и пообщалась с работниками заведения. По предварительной информации, на мальчика упала часть пластикового каркаса горки.
Следственным отделом начато уголовное производство по предварительной квалификацией ч.1 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Полиция выясняет подробности и обстоятельства травмирования ребенка. Проводится проверка.
Ранее в социальных сетях родители травмированного мальчика сообщили, что в результате травмы на голову ребенку наложили 34 швы, администрация заведения эту информацию опровергает.