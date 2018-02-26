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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61944 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74878 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77660 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106888 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100280 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104508 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111497 просмотра

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Полиция открыла производство по травмированию ребенка в аквапарке Киева

Полиция открыла производство по травмированию ребенка в аквапарке Киева

Киев  •  УНН

 • 8723 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту травмирования 11-летнего мальчика в одном из столичных аквапарков. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"Во время отдыха на 11-летнего мальчика упала часть конструкции. В результате он получил травму головы. Правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в минувшую субботу вечером в дежурную часть Оболонского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что во время отдыха в аквапарке на его сына упала часть конструкции, и они сейчас находятся в больнице.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, которая осмотрела помещение и пообщалась с работниками заведения. По предварительной информации, на мальчика упала часть пластикового каркаса горки.

Следственным отделом начато уголовное производство по предварительной квалификацией ч.1 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Полиция выясняет подробности и обстоятельства травмирования ребенка. Проводится проверка.

Ранее в социальных сетях родители травмированного мальчика сообщили, что в результате травмы на голову ребенку наложили 34 швы, администрация заведения эту информацию опровергает.

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