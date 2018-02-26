Поліція відкрила провадження щодо травмування дитини в аквапарку Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування 11-річного хлопчика в одному із столичних аквапарків. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“Під час відпочинку на 11-річного хлопчика впала частина конструкції. У результаті він отримав травму голови. Правоохоронці з’ясовують усі подробиці та обставини події”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у минулу суботу ввечері до чергової частини Оболонського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що під час відпочинку в аквапарку на його сина впала частина конструкції — і вони зараз перебувають у лікарні.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка оглянула приміщення та поспілкувалася із працівниками закладу. За попередньою інформацією, на хлопчика впала частина пластикового каркасу водної гірки.
Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Поліція з’ясовує подробиці та обставини травмування дитини. Триває перевірка.
Раніше у соціальних мережах батьки травмованого хлопчика повідомили, що унаслідок травми на голову дитині наклали 34 шви, адміністрація закладу цю інформацію спростовує.