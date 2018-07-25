Полиция открыла уголовное дело из-за циничного ДТП в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Столичная полиция открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП на бульваре Леси Украинки, в результате которого погибла 8-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
“Виновник ДТП задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения”, - говорится в сообщении.
По данному факту следственным отделом ГУНП в г.Киеве открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
В настоящее время правоохранители тщательно изучают камеры видеонаблюдения с места ДТП, общаются с очевидцами с целью объективного расследования аварии. Кроме того, в рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз для установления механизма дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, поздно вечером 24 июля в Киеве водитель автомобиля Hummer сбил несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. После наезда водитель иномарки скрылся с места происшествия.