Поліція відкрила кримінальне провадження через цинічну ДТП у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП на бульварі Лесі Українки, у результаті якого загинула 8-річна дівчинка. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“Винуватця автопригоди затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу”, — йдеться у повідомленні.
За даним фактом слідчим відділом ГУНП у м. Києві відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8-ми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
На даний час правоохоронці ретельно вивчають камери відеоспостереження з місця ДТП, спілкуються з очевидцями з метою об’єктивного розслідування аварії. Крім того, у рамках кримінального провадження призначено низку експертиз для встановлення механізму дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 липня у Києві водій автомобіля Hummer збив неповнолітню дівчинку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Після наїзду водій іномарки зник з місця пригоди.