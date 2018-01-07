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Полиция: взрыв возле метро в Стокгольме не связан с терроризмом

Киев • УНН

 • 10656 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Взрыв возле станции метро Varby Gard в Стокгольме, в результате которого пострадали два человека, не связанный с терроризмом. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на местную полицию, передает УНН.

Полиция: взрыв возле метро в Стокгольме не связан с терроризмом

По словам представителя полиции, нет причин считать, что взрыв в Стокгольме связан с терроризмом.

Сейчас станция метро и прилегающая территория оцеплена.

Также спасатель сообщил, что полиция изучает тип "взрывного материала".

Как сообщал УНН, 7 января мужчина и женщина получили ранения и были госпитализированы в результате взрыва возле станции метро Varby Gard в Стокгольме.

По информации полиции, 60-летний мужчина поднял предмет с земли, который затем взорвался.

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