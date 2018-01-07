Поліція: вибух біля метро в Стокгольмі не пов'язаний з тероризмом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Вибух біля станції метро Varby Gard у Стокгольмі, внаслідок якого постраждали двоє людей, не пов'язаний з тероризмом. Про це повідомляє The Independent з посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.
За словами представника поліції, немає причин вважати, що вибух у Стокгольмі пов'язаний з тероризмом.
Наразі станція метро і прилегла територія очеплені.
Також рятувальник повідомив, що поліція вивчає тип "вибухового матеріалу".
Як повідомляв УНН, 7 січня чоловік і жінка отримали поранення і були госпіталізовані внаслідок вибуху на вулиці біля станції метро Varby Gard у Стокгольмі.
За інформацією поліції, 60-річний чоловік підняв предмет із землі, який потім вибухнув.