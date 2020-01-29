Полиция в Харькове обнаружила у мужчины 60 доз кокаина
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Работники полиции обнаружили у харьковчанина 60 доз кокаина и психотропные вещества. Стоимость изъятых наркотических средств на "черном" рынке составляет около 80 тысяч гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Установлено, что мужчина сбывал наркотические вещества во время личных встреч с покупателями.
27 января полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства 59-летнего мужчины, во время которого обнаружили и изъяли около 10 граммов кокаина, 3 таблетки экстази, весы и другие измерительные приборы.
Во время обыска в другой квартире, где иногда живет гражданин, полицейские обнаружили около 2 граммов кокаина, принадлежности для употребления наркосредств, зип-пакеты для фасовки наркотиков. В автомобиле BMW X1, который водит мужчина, правоохранители изъяли около 3 граммов кокаина.
Вещества направлены на экспертное исследование. Транспортное средство, а также 2 мобильных телефона злоумышленника полицейские изъяли для дальнейшего наложения ареста.
Следственно-оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Правоохранители устанавливают источник поставок кокаина, цель хранения изъятых наркотиков и преступные связи правонарушителя.
Напомним, в Киеве студентка сбывала амфетамин.