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Полиция в Харькове обнаружила у мужчины 60 доз кокаина

Киев • УНН

 • 12145 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Работники полиции обнаружили у харьковчанина 60 доз кокаина и психотропные вещества. Стоимость изъятых наркотических средств на "черном" рынке составляет около 80 тысяч гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Полиция в Харькове обнаружила у мужчины 60 доз кокаина

Установлено, что мужчина сбывал наркотические вещества во время личных встреч с покупателями.

27 января полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства 59-летнего мужчины, во время которого обнаружили и изъяли около 10 граммов кокаина, 3 таблетки экстази, весы и другие измерительные приборы.

Во время обыска в другой квартире, где иногда живет гражданин, полицейские обнаружили около 2 граммов кокаина, принадлежности для употребления наркосредств, зип-пакеты для фасовки наркотиков. В автомобиле BMW X1, который водит мужчина, правоохранители изъяли около 3 граммов кокаина.

Вещества направлены на экспертное исследование. Транспортное средство, а также 2 мобильных телефона злоумышленника полицейские изъяли для дальнейшего наложения ареста.

Следственно-оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают источник поставок кокаина, цель хранения изъятых наркотиков и преступные связи правонарушителя.

Напомним, в Киеве студентка сбывала амфетамин.

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