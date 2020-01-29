Поліція у Харкові виявила у чоловіка 60 доз кокаїну
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Працівники поліції виявили у харків’янина 60 доз кокаїну та психотропні речовини. Вартість вилучених наркотичних засобів на "чорному" ринку становить майже 80 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
Встановлено, що чоловік збував наркотичні речовини під час особистих зустрічей з покупцями.
27 січня поліцейські провели санкціонований обшук за місцем мешкання 59-річного чоловіка, під час якого виявили та вилучили близько 10 грамів кокаїну, 3 пігулки екстазі, ваги та інші вимірювальні приладдя.
Під час обшуку в іншій квартирі, де інколи мешкає громадянин, поліцейські виявили близько 2 грамів кокаїну, приладдя для вживання наркозасобу, зіп-пакети для фасування наркотиків. В автомобілі BMW X1, яким керує чоловік, правоохоронці вилучили близько 3 грамів кокаїну.
Речовини направлені на експертне дослідження. Транспортний засіб, а також 2 мобільні телефони зловмисника поліцейські вилучили для подальшого накладення арешту.
Слідчо-оперативні дії проводилися в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.
Наразі правоохоронці встановлюють джерело постачання кокаїну, мету зберігання вилучених наркотиків та злочинні зв’язки правопорушника.
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