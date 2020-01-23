У Києві студентка збувала амфетамін
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У столиці викрили студентку, яка збувала наркотики, у неї під час обшуків вилучили наркотиків на суму близько 20 тис. гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Київ.
Вказано, що йдеться про 19-річну дівчину. Студентка, як зазначається, продавала наркотики за місцем мешкання у центрі столиці. За даними поліції, дівчина розфасовувала заборонені речовини у пакетики у квартирі на вулиці Михайлівській. За місцем мешкання дівчини слідчі виявили та вилучили електронні ваги та пакетики із амфетаміном.
"Правопорушницю затримали у порядку статті 208 КПК України. З її слів, збувала амфетамін, попередньо домовившись по телефону, а друзям навіть робила знижки. За цінами "чорного ринку", вартість вилученого складає близько 20 000 гривень", - додається у повідомленні.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Луганщині затримали студента-медика, який організував нарколабораторію та продавав "товар" через Telegram-канал.