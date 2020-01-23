В Киеве студентка сбывала амфетамин
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В столице разоблачили студентку, сбывавшую наркотики, у нее во время обысков изъяли наркотиков на сумму около 20 тыс. гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в городе Киев.
Указано, что речь идет о 19-летней девушке. Студентка, как отмечается, продавала наркотики по месту жительства в центре столицы. По данным полиции, девушка расфасовывали запрещенные вещества в пакетики в квартире на улице Михайловской. По месту жительства девушки следователи обнаружили и изъяли электронные весы и пакетики с амфетамином.
"Правонарушительницу задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. По ее словам, сбывала амфетамин, предварительно договорившись по телефону, а друзьям даже делала скидки. По ценам "черного рынка", стоимость изъятого составляет около 20 тысяч гривен", - добавляется в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в Луганской области задержали студента-медика, организовавшего нарколабораторию и продававшего "товар" через Telegram-канал.