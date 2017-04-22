Полиция в Бахмуте разоблачила диверсионно-разведывательную группу боевиков

Сотрудники уголовного розыска областного управления полиции задержали двух боевиков, действовавших под руководством “полковника вооруженных сил ДНР”. По месту жительства одного из них, в с.Иванивське (Красное) Бахмутского района, нашли хранилище оружия и боевых снарядов — 8 огнеметов “Шмель” российского производства, 8 автоматов и 41 магазин к ним, более 3 тыс. 400 патронов и военная амуниция.

“В ходе оперативных мероприятий оперативники главка совместно с местными правоохранителями разоблачили жителей Бахмута, 1984 и в 1986 годов рождения, которые входили в незаконные вооруженные формирования” ДНР “", -рассказал начальник управления уголовного розыска ГУНП в Донецкой области Артем Кисько.

Установлено, что с апреля по июнь 2014 эти фирмы под руководством жителя Бахмута, который сейчас является “начальником артиллерии 1 армейского корпуса ДНР”, осуществляли на территории Донецкой области разбойные нападения, похищали людей и автомобили.

Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Сейчас с задержанными боевиками работают следователи. Решается вопрос об открытии сразу нескольких уголовных производств в отношении участников НВФ.

Ведется дальнейшая работа по документированию членов преступной группировки.

Напомним, 20 апреля житель Одесской области за сотрудничество с “ДНР” получил 6 лет тюрьмы .