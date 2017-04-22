Полиция в Бахмуте разоблачила диверсионно-разведывательную группу боевиков

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29652 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 95058 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149032 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113580 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114716 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111449 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103494 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106813 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103363 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151815 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Полиция в Бахмуте разоблачила диверсионно-разведывательную группу боевиков

Полиция в Бахмуте разоблачила диверсионно-разведывательную группу боевиков

Киев  •  УНН

 • 11367 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Бахмуте полиция разоблачила диверсионно-разведывательную группу противника. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.

Сотрудники уголовного розыска областного управления полиции задержали двух боевиков, действовавших под руководством “полковника вооруженных сил ДНР”. По месту жительства одного из них, в с.Иванивське (Красное) Бахмутского района, нашли хранилище оружия и боевых снарядов — 8 огнеметов “Шмель” российского производства, 8 автоматов и 41 магазин к ним, более 3 тыс. 400 патронов и военная амуниция.

“В ходе оперативных мероприятий оперативники главка совместно с местными правоохранителями разоблачили жителей Бахмута, 1984 и в 1986 годов рождения, которые входили в незаконные вооруженные формирования” ДНР “", -рассказал начальник управления уголовного розыска ГУНП в Донецкой области Артем Кисько.

Установлено, что с апреля по июнь 2014 эти фирмы под руководством жителя Бахмута, который сейчас является “начальником артиллерии 1 армейского корпуса ДНР”, осуществляли на территории Донецкой области разбойные нападения, похищали людей и автомобили.

Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Сейчас с задержанными боевиками работают следователи. Решается вопрос об открытии сразу нескольких уголовных производств в отношении участников НВФ.

Ведется дальнейшая работа по документированию членов преступной группировки.

Напомним, 20 апреля житель Одесской области за сотрудничество с “ДНР” получил 6 лет тюрьмы .

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