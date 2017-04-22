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Поліція у Бахмуті викрила диверсійно-розвідувальну групу бойовиків

Поліція у Бахмуті викрила диверсійно-розвідувальну групу бойовиків

Київ • УНН

 • 11382 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Бахмуті поліція викрила диверсійно-розвідувальну групу супротивника. Про це кореспонденту УНН повідомили у ГУНП Донецької області.

Співробітники карного розшуку обласного управління поліції затримали двох бойовиків, що діяли під керівництвом “полковника збройних сил ДНР”. За місцем проживання одного з них, в с.Іванівське (Червоне) Бахмутського району, вилучено схованку зі зброєю і боєприпасів — 8 вогнеметів “Джміль” російського виробництва, 8 автоматів і 41 магазин до них, більше 3тис. 400 патронів і військова амуніція.

“В ході оперативних заходів оперативники главку спільно з місцевими правоохоронцями викрили жителів Бахмута, 1984 і в 1986 років народження, які входили в незаконні збройні формування „ДНР“”, -розповів начальник управління карного розшуку ГУНП в Донецькій області Артем Кисько.

Встановлено, що з квітня по червень 2014 року ці фірми під керівництвом жителя Бахмута, який нині є “начальником артилерії 1 армійського корпусу ДНР”, здійснювали на території Донецької області розбійні напади, викрадали людей і автомобілі.

Зброя і боєприпаси вилучено та направлено на експертизу. Зараз з затриманими бойовиками працюють слідчі. Вирішується питання про відкриття відразу кількох кримінальних проваджень щодо учасників НВФ.

Ведеться подальша робота по документуванню членів злочинного угруповання.

Нагадаємо, 20 квітня житель Одещини за співпрацю з “ДНР” отримав 6 років в’язниці.

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