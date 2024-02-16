Полиция спасла 3-летнюю девочку, которая закрылась дома

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  165590 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  246168 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  256165 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  217500 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  209441 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  218464 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  250578 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция спасла 3-летнюю девочку, которая закрылась дома

Полиция Киевской области спасла 3-летнюю девочку, которая случайно закрылась дома, пока ее мать ненадолго отлучилась, а пожилая бабушка не могла помочь из-за проблем со здоровьем.

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Полиция спасла 3-летнюю девочку, которая закрылась дома

Ситуация в Авдеевке: Тарнавский сообщил о пожаре на Коксохиме, эвакуации раненых и пленных

Украинские защитники отбили более 30 российских атак вокруг Авдеевки, в то время как в городе и прилегающих районах продолжаются ожесточенные бои.

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Ситуация в Авдеевке: Тарнавский сообщил о пожаре на Коксохиме, эвакуации раненых и пленных

Зеленский о соглашениях гарантий безопасности с Британией, Францией и Германией: важно, чтобы рф видела поддержку Украины

Президент Зеленский заявил, что соглашения о гарантиях безопасности, подписанные с Великобританией, Францией и Германией, важны для того, чтобы Россия увидела, что Украина имеет поддержку великих мировых держав и не будет брошена.

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Зеленский о соглашениях гарантий безопасности с Британией, Францией и Германией: важно, чтобы рф видела поддержку Украины

Макрон о соглашении по безопасности между Францией и Украиной: подписали его на 10 лет

Франция и Украина подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности. Франция обязалась внести 6 млрд евро дополнительно на военные нужды.

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Макрон о соглашении по безопасности между Францией и Украиной: подписали его на 10 лет

россияне развернули морги в школах под Донецком

Оккупанты обустраивают морги в школах под Донецком из-за большого количества жертв во время боев под Авдеевкой.

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россияне развернули морги в школах под Донецком

Макрон заявил, что посетит Украину "до середины марта"

Президент Франции во время пресс-конференции в Париже заявил, что собирается посетить Украину в ближайшие недели, а точнее - до середины марта.

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Макрон заявил, что посетит Украину "до середины марта"

Макрон о ядерном оружии в космосе: рф должна "безотлагательно предоставить объяснения"

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал россию немедленно объяснить свои планы по размещению ядерного оружия в космосе.

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Макрон о ядерном оружии в космосе: рф должна "безотлагательно предоставить объяснения"

Ирина Коляденко завоевала "золото" на Чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте, еще две украинские спортсменки завоевали "бронзу"

Женская сборная Украины по вольной борьбе завоевала одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали на чемпионате Европы по борьбе 2024 года в Бухаресте, а Ирина Коляденко завоевала золото в категории до 65 кг.

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Ирина Коляденко завоевала "золото" на Чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте, еще две украинские спортсменки завоевали "бронзу"

Смерть Навального свидетельствует о слабости кремля - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что смерть российского оппозиционера Алексея Навального свидетельствует о слабости кремля и его страхе перед оппонентами.

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Смерть Навального свидетельствует о слабости кремля - Макрон

Франция анонсирует до 3 миллиардов евро дополнительной военной помощи Украине в 2024 году

Франция обещает выделить до 3 миллиардов евро дополнительной военной помощи Украине в 2024 году в рамках нового соглашения о безопасности, подписанного Макроном и Зеленским.

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Франция анонсирует до 3 миллиардов евро дополнительной военной помощи Украине в 2024 году