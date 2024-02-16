Полиция спасла 3-летнюю девочку, которая закрылась дома
Полиция Киевской области спасла 3-летнюю девочку, которая случайно закрылась дома, пока ее мать ненадолго отлучилась, а пожилая бабушка не могла помочь из-за проблем со здоровьем.
Ситуация в Авдеевке: Тарнавский сообщил о пожаре на Коксохиме, эвакуации раненых и пленных
Украинские защитники отбили более 30 российских атак вокруг Авдеевки, в то время как в городе и прилегающих районах продолжаются ожесточенные бои.
Зеленский о соглашениях гарантий безопасности с Британией, Францией и Германией: важно, чтобы рф видела поддержку Украины
Президент Зеленский заявил, что соглашения о гарантиях безопасности, подписанные с Великобританией, Францией и Германией, важны для того, чтобы Россия увидела, что Украина имеет поддержку великих мировых держав и не будет брошена.
Макрон о соглашении по безопасности между Францией и Украиной: подписали его на 10 лет
Франция и Украина подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности. Франция обязалась внести 6 млрд евро дополнительно на военные нужды.
россияне развернули морги в школах под Донецком
Оккупанты обустраивают морги в школах под Донецком из-за большого количества жертв во время боев под Авдеевкой.
Макрон заявил, что посетит Украину "до середины марта"
Президент Франции во время пресс-конференции в Париже заявил, что собирается посетить Украину в ближайшие недели, а точнее - до середины марта.
Макрон о ядерном оружии в космосе: рф должна "безотлагательно предоставить объяснения"
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал россию немедленно объяснить свои планы по размещению ядерного оружия в космосе.
Ирина Коляденко завоевала "золото" на Чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте, еще две украинские спортсменки завоевали "бронзу"
Женская сборная Украины по вольной борьбе завоевала одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали на чемпионате Европы по борьбе 2024 года в Бухаресте, а Ирина Коляденко завоевала золото в категории до 65 кг.
Смерть Навального свидетельствует о слабости кремля - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что смерть российского оппозиционера Алексея Навального свидетельствует о слабости кремля и его страхе перед оппонентами.
Франция анонсирует до 3 миллиардов евро дополнительной военной помощи Украине в 2024 году
Франция обещает выделить до 3 миллиардов евро дополнительной военной помощи Украине в 2024 году в рамках нового соглашения о безопасности, подписанного Макроном и Зеленским.