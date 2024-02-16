Полиция спасла 3-летнюю девочку, которая закрылась дома

На Киевщине полицейские спасли 3-летнего ребенка, который закрылся в доме. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

На Киевщине маленькая 3-летняя Вика случайно закрылась в собственном доме, когда ее мать на минуту вышла. На тот момент в доме также находилась 85-летняя бабушка Виктории, из-за своего состояния здоровья женщина не могла помочь малышке.

Поэтому женщина оперативно обратилась за помощью к местным полицейским. Правоохранители, прибыв на место происшествия, открыли окно в доме и вытащили ребенка.

Не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых. Позаботьтесь о безопасности деток! - напоминает Национальная полиция Украины.

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