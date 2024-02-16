Поліція врятувала 3-річну дівчинку, яка зачинилася вдома
Київ • УНН
Поліція Київської області врятувала 3-річну дівчинку, яка випадково зачинилася вдома, поки її мати ненадовго відлучилася, а літня бабуся не могла допомогти через проблеми зі здоров'ям.
На Київщині поліцейські врятували 3-річну дитину, яка зачинилася в помешканні. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
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На Київщині маленька 3-річна Віка випадково зачинилася у власному будинку, коли її мати на хвилину вийшла. На той момент у будинку також знаходилася 85-річна бабуся Вікторії, через свій стан здоров'я жінка не могла допомогти малечі.
Відтак жінка оперативно звернулася за допомогою до місцевих поліцейських. Правоохоронці, прибувши на місце події, відчинили вікно в будинку та витягнули дитину.
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Українські лікарі врятували дитину, яка проковтнула 20 магнітів13.02.24, 15:53 • 24084 перегляди