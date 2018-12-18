Полиция расследует смерть младенца, который болел ОРВИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Овидиопольском районе Одесской области умер семимесячный мальчик, который болел короновирусом. Из-за смерти ребенка открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации управления областной полиции.
"происшествие случилось в одном из сел района. Семимесячный мальчик умер ночью по месту жительства. По словам врача, ребенок болел короновирусом – серьезное заболевание дыхательных путей, однако молодые родители за помощью в медицинское учреждение не обращались", – говорится в сообщении.
При осмотре тела младенца следов насильственной смерти на нем не было обнаружено.
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По данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по п.2.ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.
"Окончательная причина смерти ребенка будет установлена после проведения экспертизы. Следствие продолжается", – отметили в полиции.
Напомним, в Овидиопольском районе Одесской области от острой респираторной инфекции умер ребенок, которому не исполнилось одного года.