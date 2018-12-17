В Одеській області від ГРВІ померло немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Одеській області від гострої респіраторної інфекції померла дитина до одного року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДУ "Одеський обласний лабораторій центр МОЗ України".
"На минулому тижні в Овідіопольському районі зареєстровано летальний випадок від гострої респіраторної інфекції на дому, лабораторно підтвердженої як коронавірус, дитина до 1 року", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за медичною допомогою батьки не зверталися.
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Як повідомляв УНН, в Одеській області від риновірусу померла одномісячна дитина.
Нагадаємо, у Харкові від грипу померло вже двоє людей: дитина 2009 року народження та жінка 1956 року народження.