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В Одеській області від ГРВІ померло немовля

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Одеській області від гострої респіраторної інфекції померла дитина до одного року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДУ "Одеський обласний лабораторій центр МОЗ України".

В Одеській області від ГРВІ померло немовля

"На минулому тижні в Овідіопольському районі зареєстровано летальний випадок від гострої респіраторної інфекції на дому, лабораторно підтвердженої як коронавірус, дитина до 1 року", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за медичною допомогою батьки не зверталися.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Від ускладнення кору в Україні вже померло 11 дітей

Як повідомляв УНН, в Одеській області від риновірусу померла одномісячна дитина

Нагадаємо, у Харкові від грипу померло вже двоє людей: дитина 2009 року народження та жінка 1956 року народження.

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