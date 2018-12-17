В Одесской области от ОРВИ умер младенец
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Одесской области от острой респираторной инфекции умер ребенок до одного года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ "Одесский областной лабораторий центр Минздрава Украины".
"На прошлой неделе в Овидиопольском районе зарегистрирован летальный случай от острой респираторной инфекции на дому, лабораторно подтвержденной как коронавирус, ребенок до 1 года", – говорится в сообщении.
Отмечается, что за медицинской помощью родители не обращались.
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Как сообщал УНН, в Одесской области от риновируса умер одномесячный ребенок.
Напомним, в Харькове от гриппа умерло уже два человека: ребенок 2009 года рождения и женщина 1956 года.