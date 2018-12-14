У Харкові від грипу померла дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Неповнолітня жителька Харкова померла від грипу. Про це УНН повідомили у Харківському лабораторному центрі МОЗ України.
Так, дитина 2009 року народження померла 1 грудня.
"Мешканка міста Харкова померла від грипу. Методом ПВР у фекційному матеріалі виділено РНК вірусу грипу А H3N2 сезонний", – повідомили у лабораторному центрі.
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Зазначається, що дівчинка у стані клінічної смерті була доставлена "швидкою допомогою" до обласної дитячої клінічної лікарні.
Нагадаємо, в Україні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідеміологічний поріг. Захворіли понад 203 тисяч українців.