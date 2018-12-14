В Харькове от гриппа умер ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Несовершеннолетняя жительница Харькова умерла от гриппа. Об этом УНН сообщили в Харьковском лабораторном центре МОЗ Украины.
Так, ребенок 2009 года рождения скончался 1 декабря.
"Жительница города Харькова умерла от гриппа. Методом ПВР в фекционном материале выделены РНК вируса гриппа А H3N2 сезонный", – сообщили в лабораторном центре.
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Отмечается, что девочка в состоянии клинической смерти была доставлена "скорой помощью" в областную детскую клиническую больницу.
Напомним, в Украине показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемиологический порог. Заболели более 203 тысяч украинцев.