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В Харькове от гриппа умер ребенок

Киев • УНН

 • 14079 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Несовершеннолетняя жительница Харькова умерла от гриппа. Об этом УНН сообщили в Харьковском лабораторном центре МОЗ Украины.

В Харькове от гриппа умер ребенок

Так, ребенок 2009 года рождения скончался 1 декабря.

"Жительница города Харькова умерла от гриппа. Методом ПВР в фекционном материале выделены РНК вируса гриппа А H3N2 сезонный", – сообщили в лабораторном центре.

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Отмечается, что девочка в состоянии клинической смерти была доставлена "скорой помощью" в областную детскую клиническую больницу.

Напомним, в Украине показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемиологический порог. Заболели более 203 тысяч украинцев.

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