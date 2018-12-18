Поліція розслідує смерть немовля, яке хворіло на ГРВІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. В Овідіопольському районі Одеської області помер семимісячний хлопчик, який хворів на короновірус. Через смерть дитини відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.
"Подія сталася в одному з сіл району. Семимісячний хлопчик помер вночі за місцем мешкання. Зі слів лікаря, дитина хворіла на короновірус – серйозне захворювання дихальних шляхів, проте молоді батьки по допомогу до медичного закладу не зверталися", – йдеться в повідомленні.
Під час огляду тіла немовляти слідів насильницької смерті на ньому не було виявлено.
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За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.2.ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.
"Остаточна причина смерті дитини буде встановлена після проведення експертизи. Слідство триває", – зазначили в поліції.
Нагадаємо, в Овідіопольському районі Одеської області від гострої респіраторної інфекції померла дитина, якій не виповнилося одного року.