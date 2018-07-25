Полиция расследует ДТП в Киеве с гибелью 8-летней девочки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. На столичном Печерске полиция продолжает устанавливать обстоятельства ДТП, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Киеве, передает УНН.
“Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hummer сбил несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. После наезда водитель иномарки скрылся с места происшествия”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, ДТП произошло на бульваре Леси Украинки вечером во вторник, 24 июля. Автомобиль водителя-нарушителя уже обнаружил наряд патрульной полиции. Девочка от полученных травм скончалась в карете скорой медицинской помощи.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа районного управления полиции, патрульные и следователи Главного управления Национальной полиции в г.Киеве.
По вызову сразу прибыли правоохранители и медики. Врачи в карете “скорой” констатировали смерть ребенка.
В настоящее время полицейские общаются со свидетелями и очевидцами ДТП, чтобы установить причины и обстоятельства аварии. Сотрудники полиции уже нашли автомобиль виновника ДТП.
Проводится осмотр места аварии и устанавливаются все обстоятельства ДТП. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, 12 июля в Одессе женщина-водитель сбила пешехода и скрылась.