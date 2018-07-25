Поліція розслідує ДТП у Києві із загибеллю 8-річної дівчинки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. На столичному Печерську поліція продовжує встановлювати обставини автопригоди, у результаті якої загинула дитина. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у м.Києві, передає УНН.
“Попередньо встановлено, що водій автомобіля Hummer збив неповнолітню дівчинку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Після наїзду водій іномарки зник з місця пригоди”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, ДТП сталася на бульварі Лесі Українки ввечері у вівторок, 24 липня. Автомобіль водія-порушника вже знайшов наряд патрульної поліції. Дівчинка від отриманих травм померла у кареті швидкої медичної допомоги.
На місці події працює слідчо-оперативна група районного управління поліції, патрульні та слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві.
На виклик відразу прибули правоохоронці та медики. Лікарі у кареті “швидкої” констатували смерть дитини.
На цей час поліцейські спілкуються зі свідками та очевидцями дорожньо-транспортної пригоди, аби встановити причини та обставини аварії. Співробітники поліції вже знайшли автомобіль винуватця ДТП.
Проводиться огляд місця аварії та встановлюються всі обставини автопригоди. Слідчі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, 12 липня в Одесі жінка-водій збила пішохода і втекла.