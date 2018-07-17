Полиция начала расследование по факту убийства мужчины в Ровно

"По факту умышленного убийства начато досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства преступления", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня неизвестные застрелили мужчину в Ровно. Стало известно, что убитый занимался предпринимательской деятельностью. При осмотре места происшествия обнаружены три гильзы калибра 9 мм. На территории Ровенской области ввели оперативный план "Сирена".