Полиция начала расследование по факту убийства мужчины в Ровно
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. По факту убийства мужчины на улице Небесной Сотни в Ровно начато досудебное расследование по ч.1 ст. 115 УК Украины. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Ровенской области, передает УНН.
"По факту умышленного убийства начато досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства преступления", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня неизвестные застрелили мужчину в Ровно. Стало известно, что убитый занимался предпринимательской деятельностью. При осмотре места происшествия обнаружены три гильзы калибра 9 мм. На территории Ровенской области ввели оперативный план "Сирена".