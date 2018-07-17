Поліція розпочала розслідування за фактом вбивства чоловіка у Рівному

"За фактом умисного вбивства розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі обставини злочину", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні невідомі застрелили чоловіка у Рівному. Стало відомо, що вбитий займався підприємницькою діяльністю. Під час огляду місця події виявлено три гільзи калібру 9 мм. На території Рівненської області ввели оперативний план "Сирена".