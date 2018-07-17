Поліція розпочала розслідування за фактом вбивства чоловіка у Рівному
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. За фактом вбивства чоловіка на вулиці Небесної Сотні у Рівному розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 115 КК України. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Рівненській області, передає УНН.
"За фактом умисного вбивства розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі обставини злочину", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні невідомі застрелили чоловіка у Рівному. Стало відомо, що вбитий займався підприємницькою діяльністю. Під час огляду місця події виявлено три гільзи калібру 9 мм. На території Рівненської області ввели оперативний план "Сирена".