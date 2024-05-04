Полиция расследует действия по препятствованию доступа государства к стратегической информации о проектировании АЭС

Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Энергопроект» (КИЭП), обладающий стратегической информацией о проектировании энергообъектов в Украине, в частности числе атомных энергоблоков, в очередной раз во время войны пытается ограничить государство в лице Министерства энергетики в доступе к стратегически важной информации по АЭС, и участия в управлении предприятием, что может угрожать государственным интересам Украины. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Детали

Министерство энергетики Украины обратилось в Главное управление Национальной полиции в городе Киеве с официальным заявлением о совершении уголовного преступления должностными лицами КИЭП в частности о незаконном отстранении министерства от принятия управленческих решений Общества.

Национальная полиция начала уголовное производство.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В частности, 29 марта 2024 года Минэнерго получило сообщение о дистанционном проведении годового общего собрания акционеров АО КИЭП, запланированного на 30 апреля 2024 года, одним из вопросов повестки дня которого было избрание новых членов наблюдательного совета.

Минэнерго заблаговременно подало свои предложения, но в бюллетень для голосования представители государства включены не были.

Учитывая отсутствие обоснованных оснований для отказа во внесении предложений Министерства в проект повестки дня общего собрания, дополнительно было направлено письмо с требованием включить в бюллетень для кумулятивного голосования кандидатуры представителей государства как акционера.

Во время заседания действующего наблюдательного совета, состоявшегося 25 апреля 2024 года, это повторно подчеркнули представители Министерства энергетики, однако такое решение поддержали только представители государства, и оно не было принято.

Таким образом, несмотря на своевременное внесение кандидатур от государства для включения в новый состав наблюдательного совета и неоднократные обращения по этому вопросу, должностные лица АО КИЭП незаконно лишили государство в лице Министерства энергетики Украины права на участие в управлении Обществом.

Это может свидетельствовать об умышленных действиях руководства проектного института с целью получения неправомерной выгоды для себя или других лиц, что противоречит интересам самого предприятия, украинской энергетической отрасли и в целом государству, особенно во время войны.

Вышеприведенное является очередной попыткой устранить государство от доступа к стратегически важной информации, связанной с атомными электростанциями Украины.

Ведь КИЭП и раньше демонстрировал позицию, противоречащую государственным интересам нашей страны. В частности, в части невыполнения решения СНБО о необходимости передачи архива проектной документации по АЭС НАЭК "Энергоатом".

При этом угрожающей ситуации придает тот факт, что наоборот в адрес Министерства энергетики, функцией которого является формирование и реализация государственной политики в энергетической сфере Украины, звучат обвинения в преступных намерениях его действий, которые содержатся в заказных медиаматериалах.

Стоит напомнить, что все это происходит во время полномасштабной войны в Украине, когда враг массированно и прицельно атакует украинские объекты энергетики, пытаясь полностью разрушить энергетическую систему, спровоцировав полный блэкаут страны.

Напомним,

россия ведет агрессивную войну с Украиной на всех возможных направлениях, в частности военном, дипломатическом или информационном.

Справочно

Крупнейшими акционерами АО КИЭП являются ЧАО "Международная энергетическая компания" с долей 71% (конечными бенефициарными владельцами являются Дубова Светлана Виссарионовна и Погорельская (ранее - Дубова) София Александровна) и государство в лице Министерства энергетики Украины с долей 25%.

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