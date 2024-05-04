Поліція розслідує дії щодо перешкоджання доступу держави до стратегічної інформації про проєктування АЕС

ukenru
19:41 • 26400 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 73496 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 102952 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 106405 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 216010 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 151509 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 142806 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131233 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121322 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112731 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.8 м/с
67 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 142585 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 116972 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 122606 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 128493 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 103963 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 215973 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 376266 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 435261 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 444090 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 353893 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 102952 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 122630 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 116993 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 96085 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 106293 перегляди
Актуальне
Поліція розслідує дії щодо перешкоджання доступу держави до стратегічної інформації про проєктування АЕС

Поліція розслідує дії щодо перешкоджання доступу держави до стратегічної інформації про проєктування АЕС

Київ • УНН

 • 23999 перегляди

Поліція розслідує дії посадових осіб Київського науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту "Енергопроект" за фактом незаконного перешкоджання доступу держави до стратегічної інформації щодо проектування атомних електростанцій та участі в управлінні підприємством, що потенційно загрожує інтересам України під час війни.

Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" (КІЕП), що володіє стратегічною інформацією про проєктування енергооб’єктів в Україні, зокрема числі атомних енергоблоків, вкотре під час війни намагається обмежити державу в особі Міністерства енергетики в доступі до стратегічно важливої інформації по АЕС, та участі в управлінні підприємством, що може загрожувати державним інтересам України. Про це повідомили у Міненерго, передає УНН.

Деталі

Міністерство енергетики України звернулося до Головного управління Національної поліції у місті Києві з офіційною заявою про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами КІЕП зокрема про незаконне відсторонення міністерства від прийняття управлінських рішень Товариства.

Національна поліція розпочала кримінальне провадження.

Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зокрема, 29 березня 2024 року Міненерго отримало повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів АТ КІЕП, запланованих на 30 квітня 2024 року, одним із питань порядку денного яких було обрання нових членів наглядової ради.

Міненерго завчасно подало свої пропозиції, але до бюлетеня для голосування  представників держави включено не було.

Враховуючи відсутність обґрунтованих підстав для відмови у внесення пропозицій Міністерства до проєкту порядку денного загальних зборів, додатково було надіслано лист з вимогою включити до бюлетеня для кумулятивного голосування кандидатури представників держави як акціонера.

Під час засідання чинної наглядової ради, що відбулося 25 квітня 2024 року, на цьому повторно наголосили представники Міністерства енергетики, однак таке рішення підтримали лише представники держави, і воно не було прийняте.

Отже, незважаючи на своєчасне внесення кандидатур від держави для включення до нового складу наглядової ради і неодноразові звернення щодо цього питання, посадові особи АТ КІЕП незаконно позбавили державу в особі Міністерства енергетики України права на участь в управлінні Товариством.

Це може свідчити про умисні дії керівництва проєктного інституту з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, що суперечить інтересам самого підприємства, української енергетичної галузі і в цілому державі, особливо під час війни.

Вищенаведене є черговою спробою усунути державу від доступу до стратегічно важливої інформації, пов’язаної з атомними електростанціями України.

Адже КІЕП і раніше демонстрував позицію, що суперечить державним інтересам нашої країни. Зокрема в частині невиконання рішення РНБО щодо потреби передачі архіву проєктної документації щодо АЕС НАЕК "Енергоатом".

При цьому загрозливості ситуації надає той факт, що навпаки на адресу Міністерства енергетики, функцією якого є формування і реалізація державної політики в енергетичній сфері України, лунають звинувачення в злочинних намірах його дій, які містяться у замовних медіаматеріалах.

Варто нагадати, що все це відбувається під час повномасштабної війни в Україні, коли ворог масовано і прицільно атакує українські об’єкти енергетики, намагаючись повністю зруйнувати енергетичну систему, спровокувавши повний блекаут країни.

Нагадаємо

росія веде агресивну війну з Україною на всіх можливих напрямках, зокрема воєнному, дипломатичному чи інформаційному.

Довідково

Найбільшими акціонерами АТ КІЕП є ПРАТ "Міжнародна енергетична компанія" з часткою 71% (кінцевими бенефіціарними власниками є Дубова Світлана Віссаріонівна і Погорельська (раніше - Дубова) Софія Олександрівна) та держава в особі Міністерства енергетики України з часткою 25%.

Міненерго прозвітувало про підготовку до наступної зими04.05.24, 00:50 • 22116 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
ukrainaУкраїна
kyivКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,683.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.47