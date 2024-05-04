Поліція розслідує дії щодо перешкоджання доступу держави до стратегічної інформації про проєктування АЕС

Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" (КІЕП), що володіє стратегічною інформацією про проєктування енергооб’єктів в Україні, зокрема числі атомних енергоблоків, вкотре під час війни намагається обмежити державу в особі Міністерства енергетики в доступі до стратегічно важливої інформації по АЕС, та участі в управлінні підприємством, що може загрожувати державним інтересам України. Про це повідомили у Міненерго, передає УНН.

Деталі

Міністерство енергетики України звернулося до Головного управління Національної поліції у місті Києві з офіційною заявою про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами КІЕП зокрема про незаконне відсторонення міністерства від прийняття управлінських рішень Товариства.

Національна поліція розпочала кримінальне провадження.

Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зокрема, 29 березня 2024 року Міненерго отримало повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів АТ КІЕП, запланованих на 30 квітня 2024 року, одним із питань порядку денного яких було обрання нових членів наглядової ради.

Міненерго завчасно подало свої пропозиції, але до бюлетеня для голосування представників держави включено не було.

Враховуючи відсутність обґрунтованих підстав для відмови у внесення пропозицій Міністерства до проєкту порядку денного загальних зборів, додатково було надіслано лист з вимогою включити до бюлетеня для кумулятивного голосування кандидатури представників держави як акціонера.

Під час засідання чинної наглядової ради, що відбулося 25 квітня 2024 року, на цьому повторно наголосили представники Міністерства енергетики, однак таке рішення підтримали лише представники держави, і воно не було прийняте.

Отже, незважаючи на своєчасне внесення кандидатур від держави для включення до нового складу наглядової ради і неодноразові звернення щодо цього питання, посадові особи АТ КІЕП незаконно позбавили державу в особі Міністерства енергетики України права на участь в управлінні Товариством.

Це може свідчити про умисні дії керівництва проєктного інституту з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, що суперечить інтересам самого підприємства, української енергетичної галузі і в цілому державі, особливо під час війни.

Вищенаведене є черговою спробою усунути державу від доступу до стратегічно важливої інформації, пов’язаної з атомними електростанціями України.

Адже КІЕП і раніше демонстрував позицію, що суперечить державним інтересам нашої країни. Зокрема в частині невиконання рішення РНБО щодо потреби передачі архіву проєктної документації щодо АЕС НАЕК "Енергоатом".

При цьому загрозливості ситуації надає той факт, що навпаки на адресу Міністерства енергетики, функцією якого є формування і реалізація державної політики в енергетичній сфері України, лунають звинувачення в злочинних намірах його дій, які містяться у замовних медіаматеріалах.

Варто нагадати, що все це відбувається під час повномасштабної війни в Україні, коли ворог масовано і прицільно атакує українські об’єкти енергетики, намагаючись повністю зруйнувати енергетичну систему, спровокувавши повний блекаут країни.

Нагадаємо

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Довідково

Найбільшими акціонерами АТ КІЕП є ПРАТ "Міжнародна енергетична компанія" з часткою 71% (кінцевими бенефіціарними власниками є Дубова Світлана Віссаріонівна і Погорельська (раніше - Дубова) Софія Олександрівна) та держава в особі Міністерства енергетики України з часткою 25%.

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