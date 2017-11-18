Полиция о ситуации в "Жулянах": митинг под контролем

"Люди митингують в аэропорту. Ситуация находится под контролем", - прокомментировали в пресс-службе.

Добавим, по данным соцсетей, в аэропорту митингующие установили несколько небольших палаток и спальные мешки в терминале "А".

Как сообщал УНН, Службой безопасности Украины совместно с Национальной полицией, Государственной миграционной и пограничной службами Украины 17 ноября реализовано совместные мероприятия по принудительному возвращению на родину 8 граждан Грузии