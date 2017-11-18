Поліція про ситуацію в "Жулянах": мітинг під контролем
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Ситуація з мітингувальниками у київському міжнародному аеропорту "Київ" знаходиться під контролем правоохоронних органів. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції м. Києва.
"Люди митінгують в аеропорту. Ситуація знаходиться під контролем", - прокоментували у прес-службі.
Додамо, що за даними соцмереж, в аеропорту мітингувальники встановили кілька невеличких наметів та спальні мішки у терміналі "А".
Як повідомляв УНН, Службою безпеки України спільно з Національною поліцією, Державною міграційною та прикордонною службами України 17 листопада реалізовано спільні заходи з примусового повернення на батьківщину 8 громадян Грузії