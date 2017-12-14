Полиция возбудила производство из-за стрельбы возле пиццерии в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Столичная полиция возбудила уголовное производство из-за драки со стрельбой возле пиццерии на улице Васильковской, в результате чего пострадали два человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
По данным правоохранителей, вчера около 21 часа вечера на улице Васильковской в Голосеевском районе произошла драка, во время которой участники применили оружие.
"Предварительно установлено: к помещению пиццерии подошли две компании мужчин в черной одежде. Сначала они начали ссориться, потом в ход пошли кулаки, а потом раздалось несколько выстрелов. После этого они разбежались", - добавили в полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе произошла стрельба, один человек погиб
Указано, что на месте остались работник пиццерии, который был случайным свидетелем и получил касательное ранение в ногу, и один из участников драки, у которого были травмы головы.
"Оба были доставлены в больницу и оказали необходимую помощь", - указали правоохранители.
Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Изъято гильзы для проведения экспертизы. Кроме того, обнаружено повреждение багажника припаркованного неподалеку автомобиля.
Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 13 декабря вечером в Киеве произошла стрельба.