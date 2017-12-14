Поліція порушила провадження через стрілянину біля піцерії в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Столична поліція порушила кримінальне провадження через бійку зі стріляниною біля піцерії на вулиці Васильківській, внаслідок чого постраждали двоє людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
За даними правоохоронців, учора близько 21-ї години вечора на вулиці Васильківській у Голосіївському районі сталася бійка, під час якої учасники застосували зброю.
"Попередньо встановлено: до приміщення піцерії підійшли дві компанії чоловіків у чорному одязі. Спочатку вони почали сваритися, потім у хід пішли кулаки, а згодом пролунало кілька пострілів. Після цього вони розбіглися", - додали у поліції.
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Вказано, що на місці лишилися працівник піцерії, який був випадковим свідком і отримав дотикове поранення в ногу, та один із учасників бійки, у якого були травми голови.
"Обох доставили в лікарню та надали необхідну допомогу", - вказали правоохоронці.
Слідчо-оперативна група провела огляд місця події. Вилучено гільзи для проведення експертизи. Окрім того, виявлено пошкодження багажника припаркованого неподалік автомобіля.
Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 13 грудня ввечері у Києві сталася стрілянина.