Полиция Польши задержала экс-главу МВД и его заместителя в президентском дворце

В Польше полиция задержала бывшего главу МВД страны Мариуша Каминского и его заместителя Мацея Вонсика. Об этом пишет УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

Задержание произошло в президентском дворце, куда их пригласил на встречу президент Польши Анджей Дуда.

Во дворце Каминский и Вонсик пробыли несколько часов, после чего полиция вошла в здание и задержала их. В этот момент Дуды во дворце не было, он находился на встрече с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской в другом помещении. Но, как утверждает канцелярия президента, имел запланированное продолжение встречи с арестованным экс-министром и его заместителем.

Сотрудники полиции задержали президентских гостей. Было нарушено достоинство польского государства и достоинство помилованных президентом Республики Польша - говорится в сообщении канцелярии президента Польши.

После задержания Каминского и Вонсика около 300 человек вышли к президентскому дворцу и к отделению полиции в знак протеста. К акции присоединились и бывшие коллеги Каминского и Вонсика по парламенту от партии "Право и справедливость".

После ареста Каминский объявил голодовку.

Я расцениваю осуждение меня за борьбу с коррупцией и незаконное лишение меня места в парламенте как акт политической мести - заявил он.

Контекст

Суд постановил арестовать Каминского и Вонсика накануне по делу о превышении полномочий в 2007 году. Дуда амнистировал их в 2015 году, однако в декабре прошлого года суд отменил его решение и приговорил бывших руководителей МВД к двум годам лишения свободы.

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Associated Press называет произошедшее "эскалацией противостояния" между нынешним правительством Туска, который занял пост премьер-министра в декабре 2023 года, и прошлым правительством "Права и справедливости", в которое входит президент Дуда. Тот предупреждал, что будет делать все возможное, чтобы противостоять новому правительству, отмечает агентство.