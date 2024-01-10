Поліція Польщі затримала екс-главу МВС та його заступника у президентському палаці

У Польщі поліція затримала колишнього очільника МВС країни Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсика. Про це пише УНН з посиланням на RMF24.

Деталі

Затримання відбулося в президентському палаці, куди їх запросив на зустріч президент Польщі Анджей Дуда.

У палаці Камінський і Вонсік пробули кілька годин, після чого поліція увійшла в будівлю і затримала їх. У цей момент Дуди в палаці не було, він перебував на зустрічі з білоруською опозиціонеркою Світланою Тіхановською в іншому приміщенні. Але, як стверджує канцелярія президента, мав заплановане продовження зустрічі з заарештованим екс-міністром та його заступником.

Співробітники поліції затримали президентських гостей. Було порушено гідність польської держави та гідність помилуваних президентом Республіки Польща - йдеться у повідомленні канцелярії президента Польщі.

Після затримання Камінського і Вонсика близько 300 осіб вийшли до президентського палацу і до відділення поліції на знак протесту. До акції долучилися й колишні колеги Камінського і Вонсика по парламенту від партії "Право і справедливість".

Після арешту Камінський оголосив голодування.

Я розцінюю засудження мене за боротьбу з корупцією і незаконне позбавлення мене місця в парламенті як акт політичної помсти - заявив він.

Контекст

Суд постановив заарештувати Камінського і Вонсика напередодні у справі про перевищення повноважень у 2007 році. Дуда амністував їх 2015 року, однак у грудні минулого року суд скасував його рішення і засудив колишніх керівників МВС до двох років позбавлення волі.

"Закликаю Дональда Туска поважати польський правопорядок" - президент Польщі прокоментував реформу державних ЗМІ у країні

Associated Press називає те, що сталося, "ескалацією протистояння" між нинішнім урядом Туска, який обійняв посаду прем'єр-міністра в грудні 2023 року, і минулим урядом "Права і справедливості", до якого входить президент Дуда. Той попереджав, що робитиме все можливе, щоб протистояти новому уряду, зазначає агентство.