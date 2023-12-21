"Призываю Дональда Туска уважать польский правопорядок" - президент Польши прокомментировал реформу государственных СМИ в стране
Киев • УНН
Президент Польши Анджей Дуда критикует правительственную реформу государственных СМИ за то, что она нарушает конституционные принципы и пренебрегает правовым порядком. Президент призывает премьер-министра Туска уважать польское законодательство при внедрении изменений.
Новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском проводит реформы государственных СМИ, - накануне было принято постановление о беспристрастности государственных СМИ и назначены новые наблюдательные советы компаний. Но по мнению президента Польши Анджея Дуды, внедренные реформы равнозначны "анархии", а политическая цель не оправдывает нарушение конституционных принципов, отметил он на Х-платформе, передает УНН.
Политическая цель не может быть оправданием для нарушения конституционных принципов и закона. Поэтому в связи с сегодняшними действиями министра культуры в отношении государственных СМИ я призываю премьер-министра Дональда Туска и Совет министров уважать польский правовой порядок
Также польский президент прокомментировал частной телерадиокомпании Radio Zet, указав что внезапный способ внедрения изменений нарушил конституцию, поскольку они пропустили соответствующие парламентские процедуры.
Это абсолютно незаконные действия. Это анархия
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Заявление Президента было также процитировано в заметке на платформе X Дональда Туска, который также ответил на него.
Господин Президент, как я уже проинформировал вас, сегодняшние действия направлены - в соответствии с вашим намерением - на восстановление правового порядка и обычной порядочности в общественной жизни. Вы можете рассчитывать на нашу решимость и железную последовательность в этом вопросе
Напомним,
Новое правительство Польши сменило руководство крупнейших государственных СМИ. Министр культуры Польши уволил председателей правления, членов советов директоров и наблюдательных советов государственных СМИ: Польского радио, телеканала TVP и агентства новостей РАР.
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"Призываю Дональда Туска уважать польский правопорядок" - президент Польши прокомментировал реформу государственных СМИ в стране
Президент Польши Анджей Дуда критикует правительственную реформу государственных СМИ за то, что она нарушает конституционные принципы и пренебрегает правовым порядком. Президент призывает премьер-министра Туска уважать польское законодательство при внедрении изменений.
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