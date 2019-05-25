Полиция начала открывать производства о нарушениях по выборам в ВР

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 мая. УНН. За первые сутки избирательного процесса, 24 мая, следователи открыли два уголовных производства, связанных с избирательным процессом в Верховную Раду. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"За первые сутки избирательного процесса зарегистрировано три сообщения о нарушениях в избирательной кампании, которая началась 24 мая. Сообщения поступили в дежурную часть полиции в Винницкой и Луганской областях. За двумя сообщениями сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - указали в полиции.

Уголовные производства начаты по фактам подкупа избирателей.

Так, 24 мая в Луганской области в полицию поступило два сообщения о подкупе избирателей. В частности, сообщалось, что на улицах городов Северодонецка и Лисичанска гражданам бесплатно раздают сахар от имени одного из народных депутатов Украины.

Следователями возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, 24 мая стартовала избирательная кампания в Верховную Раду.

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