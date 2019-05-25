Поліція почала відкривати провадження про порушення щодо виборів до ВР

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. За першу добу виборчого процесу, 24 травня, слідчі відкрили два кримінальні провадження, пов’язані з виборчим процесом до Верховної Ради. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Нацполіції.

"За першу добу виборчого процесу зареєстровано три повідомлення про порушення у виборчій кампанії, яка розпочалася 24 травня. Повідомлення надійшли до чергових частин поліції у Вінницькій та Луганській областях. За двома повідомленнями відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - вказали у поліції.

Кримінальні провадження розпочаті за фактами підкупу виборців.

Так, 24 травня у Луганській області до поліції надійшло два повідомлення про підкуп виборців. Зокрема, повідомлялося, що на вулицях міст Сєверодонецька та Лисичанська громадянам безкоштовно роздають цукор від імені одного з народних депутатів України.

Слідчими розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст.160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 24 травня стартувала виборча кампанія до Верховної Ради.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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