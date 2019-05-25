Поліція почала відкривати провадження про порушення щодо виборів до ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. За першу добу виборчого процесу, 24 травня, слідчі відкрили два кримінальні провадження, пов’язані з виборчим процесом до Верховної Ради. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Нацполіції.
"За першу добу виборчого процесу зареєстровано три повідомлення про порушення у виборчій кампанії, яка розпочалася 24 травня. Повідомлення надійшли до чергових частин поліції у Вінницькій та Луганській областях. За двома повідомленнями відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - вказали у поліції.
Кримінальні провадження розпочаті за фактами підкупу виборців.
Так, 24 травня у Луганській області до поліції надійшло два повідомлення про підкуп виборців. Зокрема, повідомлялося, що на вулицях міст Сєверодонецька та Лисичанська громадянам безкоштовно роздають цукор від імені одного з народних депутатів України.
Слідчими розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст.160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, 24 травня стартувала виборча кампанія до Верховної Ради.