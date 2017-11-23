Полиция начала расследование по факту обвала в Ивано-Франковске

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 71847 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 58887 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 66836 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 75038 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116022 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114614 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142603 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107354 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108782 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113345 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Актуальное
Полиция начала расследование по факту обвала в Ивано-Франковске

Полиция начала расследование по факту обвала в Ивано-Франковске

Киев  •  УНН

 • 16786 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту обвала на территории Католической школы в Ивано-Франковске, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в секторе коммуникации местной полиции, передает УНН.

“Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Проводится досудебное расследование ”, - сообщили в полиции.

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Напомним, вчера в 20:30 в Ивано-Франковске на ул. Шевченко, на территории католической школы-гимназии св. Василия Великого (УГКЦ), где шло строительство 2-этажного дома, во время заливки бетона для перекрытия второго этажа, произошел обвал монолитной перегородки, в результате которого погиб 71-летний рабочий. Еще четверо получили трам разного уровня тяжести.

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