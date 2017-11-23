Полиция начала расследование по факту обвала в Ивано-Франковске

“Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Проводится досудебное расследование ”, - сообщили в полиции.

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Напомним, вчера в 20:30 в Ивано-Франковске на ул. Шевченко, на территории католической школы-гимназии св. Василия Великого (УГКЦ), где шло строительство 2-этажного дома, во время заливки бетона для перекрытия второго этажа, произошел обвал монолитной перегородки, в результате которого погиб 71-летний рабочий. Еще четверо получили трам разного уровня тяжести.