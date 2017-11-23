Поліція почала розслідування за фактом обвалу в Івано-Франківську

“Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Проводиться досудове розслідування”, — повідомили в поліції.

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Нагадаємо, вчора о 20:30 в Івано-Франківську на вул. Шевченка, на території Католицької школи-гімназії св. Василія Великого (УГКЦ), де йшло будівництво 2-поверхового будинку, під час заливання бетону для перекриття другого поверху, відбувся обвал монолітної перегородки, внаслідок якого загинув 71-річний робітник. Ще четверо отримали трами різного рівня тяжкості.