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Поліція почала розслідування за фактом обвалу в Івано-Франківську

Поліція почала розслідування за фактом обвалу в Івано-Франківську

Київ • УНН

 • 16791 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обвалу на території Католицької школи в Івано-Франківську, внаслідок якого загинула людина. Про це повідомили у секторі комунікації місцевої поліції, передає УНН.

“Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Проводиться досудове розслідування”, — повідомили в поліції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З’явилось відео обвалу в Івано-Франківську, внаслідок якого загинула людина

Нагадаємо, вчора о 20:30 в Івано-Франківську на вул. Шевченка, на території Католицької школи-гімназії св. Василія Великого (УГКЦ), де йшло будівництво 2-поверхового будинку, під час заливання бетону для перекриття другого поверху, відбувся обвал монолітної перегородки, внаслідок якого загинув 71-річний робітник. Ще четверо отримали трами різного рівня тяжкості.

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