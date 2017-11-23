Полиция начала новое расследование против Кевина Спейси
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Скотланд-Ярд организовал второй расследование по факту появления новых обвинений актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Guardian.
Спейси обвинили в том, что он домагался мужчины в Лондоне в 2005 году. Отмечается, что обвинения были переданы в полицию в "прошлую пятницу".
Инцидент, как утверждается, произошел в районе Ламбет, расположенном на юге британской столицы. Имя пострадавшего, которого называют "жертва 2", не сообщается.
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"Сотрудники отдела по борьбе с насилием над детьми и с сексуальными преступлениями, занимаются расследованием", - заявили в полиции.
Напомним, звезда сериала Star Trek, актер Энтони Рэпп заявил, что, когда ему было 14 лет, его попытался соблазнить известный актер Кевин Спейси .