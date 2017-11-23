Поліція почала нове розслідування проти Кевіна Спейсі

Спейсі звинуватили в тому, що він домагався до чоловіка в Лондоні в 2005 році. Зазначається, що звинувачення були передані в поліцію в "минулої п'ятниці".

Інцидент, як стверджується, стався в районі Ламбет, розташованому на півдні британської столиці. Ім'я потерпілого, якого називають "жертва 2", не повідомляється.

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"Співробітники відділу по боротьбі з насильством над дітьми і з сексуальними злочинами, займаються розслідуванням", - заявили в поліції.

Нагадаємо, зірка серіалу Star Trek, актор Ентоні Репп заявив, що, коли йому було 14 років, його спробував спокусити відомий актор Кевін Спейсі.