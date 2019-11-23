Полиция под Киевом ввела план "Перехват" из-за детских шалостей
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Киевской области ввели план "Перехват" из-за похищения ребенка, которое оказалось детскими шалостями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.
Сообщается, что на одной из улиц города Буча взрослые услышали крики о помощи и сообщили в полицию о похищении ребенка.
"На указанный адрес уже через несколько минут прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции, личный состав Ирпенского отдела полиции поднят по тревоге, на поиски и задержание преступников введен план "Перехват". На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что это были просто детские шалости. Трое мальчишек спрятались от полицейских, прибывших на место происшествия, потому что боялись ответственности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дети рассказали полиции, что они играли на улице в "полицейского и злоумышленников", один из них изо всех сил просил о помощи. Работники полиции провели с ними беседу. Ребята пообещали больше так не играть и не пугать людей.
Напомним, в июне в Кропивницком несовершеннолетние инсценировали похищение человека.