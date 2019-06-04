У Кропивницькому неповнолітні інсценували викрадення людини

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 червня. УНН. До відділу поліції у Кропивницькому надійшло повідомлення про те, що на одній із зупинок громадського транспорту обласного центру невідомі особи затягнули до автомобіля дівчину й поїхали у невідомому напрямку. Про це поінформували в ГУ НП в області, передає УНН.