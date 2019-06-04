У Кропивницькому неповнолітні інсценували викрадення людини
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 червня. УНН. До відділу поліції у Кропивницькому надійшло повідомлення про те, що на одній із зупинок громадського транспорту обласного центру невідомі особи затягнули до автомобіля дівчину й поїхали у невідомому напрямку. Про це поінформували в ГУ НП в області, передає УНН.
За допомогою камер відеоспостереження, які встановили у місті, працівникам поліції вдалося оперативно встановити номер транспортного засобу правопорушників та з’ясувати обставини пригоди.
Один повнолітній кропивничанин та кілька неповнолітніх влаштували "соціальний експеримент" й знімали відеоролик, маючи на меті перевірити, якою буде реакція перехожих на проблему викрадення людини.
Стосовно 18-річного місцевого жителя склали адмінпротокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) та батьків неповнолітніх – за ст. 184 (невиконання батьками, або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.
Водія, який перебував за кермом автомобіля, притягнули до адмінвідповідальності за ст. 122 КУпАП за порушення правил дорожнього руху.
Нагадаємо, у Києві затримали підозрюваних у викраденні бізнесмена псевдополіцейських.