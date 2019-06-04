В Кропивницком несовершеннолетние инсценировали похищение человека
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 июня. УНН. В отдел полиции в Кропивницком поступило сообщение о том, что на одной из остановок общественного транспорта областного центра неизвестные затянули в автомобиль девушку и поехали в неизвестном направлении. Об этом сообщили в ГУ НП в области, передает УНН.
С помощью камер видеонаблюдения, которые установили в городе, сотрудникам полиции удалось оперативно установить номер транспортного средства правонарушителей и выяснить обстоятельства происшествия.
Один совершеннолетний кропивничанин и несколько несовершеннолетних устроили "социальный эксперимент" и снимали видеоролик, с целью проверить, какой будет реакция прохожих на проблему похищения человека.
Относительно 18-летнего местного жителя составили админпротокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) и родителей несовершеннолетних - по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.
Водителя, который находился за рулем автомобиля, привлекли к административной ответственности по ст. 122 КУоАП за нарушение правил дорожного движения.
Напомним, в Киеве задержали подозреваемых в похищении бизнесмена псевдополицейских.