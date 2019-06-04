В Кропивницком несовершеннолетние инсценировали похищение человека

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 16631 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 36499 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 55925 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 115177 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109560 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136523 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144225 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130023 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130090 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131285 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Актуальное
В Кропивницком несовершеннолетние инсценировали похищение человека

В Кропивницком несовершеннолетние инсценировали похищение человека

Киев  •  УНН

 • 14486 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 июня. УНН. В отдел полиции в Кропивницком поступило сообщение о том, что на одной из остановок общественного транспорта областного центра неизвестные затянули в автомобиль девушку и поехали в неизвестном направлении. Об этом сообщили в ГУ НП в области, передает УНН.

С помощью камер видеонаблюдения, которые установили в городе, сотрудникам полиции удалось оперативно установить номер транспортного средства правонарушителей и выяснить обстоятельства происшествия.

Один совершеннолетний кропивничанин и несколько несовершеннолетних устроили "социальный эксперимент" и снимали видеоролик, с целью проверить, какой будет реакция прохожих на проблему похищения человека.

Относительно 18-летнего местного жителя составили админпротокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) и родителей несовершеннолетних - по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Водителя, который находился за рулем автомобиля, привлекли к административной ответственности по ст. 122 КУоАП за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, в Киеве задержали подозреваемых в похищении бизнесмена псевдополицейских.

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