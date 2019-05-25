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У Києві затримали підозрюваних у викраденні бізнесмена псевдополіцейських

У Києві затримали підозрюваних у викраденні бізнесмена псевдополіцейських

Київ • УНН

 • 12408 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. У Києві затримали групу озброєних псевдополіцейських, яких підозрюють у викраденні столичного підприємця. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Відділу комунікації поліції Київської області.

Подія сталася вчора, 24 травня, о 19:20.

"На спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення від випадкового свідка про те, що на автодорозі поблизу села Ревне Бориспільського району, невідомі на автомобілі Volkswagen T5, із застосуванням спецсигналів - проблискових маячків червоного та синього кольору, зупинили авто Land Rover. Погрожуючи зброєю, чоловіки витягнули водія та, одягнувши йому на голову чорну маску, посадили до свого авто, після чого поїхали у невідомому напрямку. Один із нападників зник на транспортному засобі заручника", - вказали у поліції.

За вказівкою начальника поліції Київщини Дмитра Ценова в області та столиці було введено в дію оперативний план "Перехоплення". У результаті, вже через годину, співробітники карного розшуку обласної поліції спільно зі столичними патрульними затримали в одному з мікрорайонів Києва вказаний автомобіль Volkswagen T5.

"Присутні в ньому громадяни почали чинити опір, у зв’язку з чим правоохоронці здійснили попереджувальний постріл із табельної зброї та застосували спецзасоби. Поліцейські звільнили викраденого заручника - 53-річного столичного приватного підприємця, та затримали групу зловмисників", - додали у поліції.

При собі затримані чоловіки мали зброю, підроблені документи працівників поліції та формений одяг, зазначили правоохоронці.

"Підозрюваних - трьох жителів Дніпропетровської області та мешканця АР Крим затримано у порядку ст. 208 КПК України. До обрання міри запобіжного заходу вони перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання", - зауважили у поліції.

За фактом викрадення людини, вимагання, незаконного заволодіння транспортним засобом, розбоя та незаконного зберігання зброї слідчі відкрили кримінальні провадження.

Наразі поліцейські перевіряють затриманих на причетність до скоєння вимагань та розбійних нападів на території України. Також встановлюється місцезнаходження викраденого транспортного засобу потерпілого.

Нагадаємо, прокуратура спростувала інформацію про викрадення екс-радниці Луценка.

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