Прокуратура спростувала інформацію про викрадення екс-радниці Луценка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У прокуратурі Києва спростували оприлюднену ЗМІ інформацію про викрадення їхньої співробітниці, яка також була радницею Генерального прокурора України Юрія Луценка, повідомляє УНН.
“О 12 годині в ЗМІ з’явилася інформація про викрадення жінки, начебто колишньої радниці Генерального прокурора, а нині працівниці прокуратури міста Києва. Повідомляємо, що така інформація не відповідає дійсності”, — повідомили у прес-службі.
Більше того, громадянин який схопив жінку і відвіз її до Голосіївського управління поліції, упізнав в ній крадійку, яка у 2017 році поцупила у нього годинник, проте з такою заявою в правоохоронні органи не звертався.
“Як стало відомо, викрадена 54-річнажінка немає ніякого відношення до органів прокуратури і більше того перебуває в розшуку Подільським УП за шахрайство. Куди її й було направлено з Голосіївського управління поліції. Чоловіком по факту викрадення жінки займаються правоохоронні органи Борисполя”, — повідомили у прокуратурі.