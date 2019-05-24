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Прокуратура спростувала інформацію про викрадення екс-радниці Луценка

Прокуратура спростувала інформацію про викрадення екс-радниці Луценка

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. У прокуратурі Києва спростували оприлюднену ЗМІ інформацію про викрадення їхньої співробітниці, яка також була радницею Генерального прокурора України Юрія Луценка, повідомляє УНН.

“О 12 годині в ЗМІ з’явилася інформація про викрадення жінки, начебто колишньої радниці Генерального прокурора, а нині працівниці прокуратури міста Києва. Повідомляємо, що така інформація не відповідає дійсності”, — повідомили у прес-службі.

Більше того, громадянин який схопив жінку і відвіз її до Голосіївського управління поліції, упізнав в ній крадійку, яка у 2017 році поцупила у нього годинник, проте з такою заявою в правоохоронні органи не звертався.

“Як стало відомо, викрадена 54-річнажінка немає ніякого відношення до органів прокуратури і більше того перебуває в розшуку Подільським УП за шахрайство. Куди її й було направлено з Голосіївського управління поліції. Чоловіком по факту викрадення жінки займаються правоохоронні органи Борисполя”, — повідомили у прокуратурі.

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