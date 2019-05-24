Прокуратура опровергла информацию о похищении экс-советника Луценко

"В 12:00 в СМИ появилась информация о похищении женщины, якобы бывшей советницы Генерального прокурора, а ныне работницы прокуратуры города Киева. Сообщаем, что такая информация не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе.

Более того, гражданин который схватил женщину и отвез ее в Голосеевский управления полиции, узнал в ней воровку, которая в 2017 году украла у него часы, однако с таким заявлением в правоохранительные органы он не обращался.

"Как стало известно, похищенная 54-летняя женщина не имеет никакого отношения к органам прокуратуры и более того находится в розыске Подольским УП за мошенничество. Куда она и была направлена из Голосеевского управления полиции. Мужчиной по факту похищения женщины занимаются правоохранительные органы Борисполя", - сообщили в прокуратуре.